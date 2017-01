Top 10 Rheinland: Florian

Das Café Florian von Abed Mansour ist längst eine Institution im Stadtteil Pempelfort. Ein Café mit einem Hauch von Paris und Wien und einem Mobiliar, das an den Stil der Belle Epoque anknüpft. Frühstück gibt es ab 9 Uhr, werktags bis 12.30 Uhr, für Extrem-Langschläfer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sogar bis 17 Uhr!

Ein schöner Ort, um in den Tag zu starten. Wer gern in einem Jugendstilbau leben würde (oder lebt), ist im Florian gut aufgehoben. Ein Ort auch für Menschen, denen die Lokale in der City zu voll oder zu unpersönlich sind. Die Varianten beim Frühstück reichen von Düsseldorf (Röggelchen) über Schottland (Bacon, Bohnen) bis nach Sizilien (Ei, Tomaten, Basilikum).