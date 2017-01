später lesen Top 10 Rheinland Flughafen FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Es ist nicht die billigste Methode, sich aufzuwärmen, aber sicher eine der schönsten. Fahren Sie mit Bus, Bahn, Taxi oder eigenem Wagen zum Flughafen Düsseldorf und steigen Sie einfach in den nächst besten Flieger. Zum Beispiel in die Türkei nach Antalya. Dort ist es zwar nicht knallheiß, aber wesentlich angenehmer als hier. Sagen wir, etwa wie in Kalifornien, nur viel, viel näher. Gute Reise.