Top 10 Rheinland: Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf

Der größte Flughafen in NRW, Nummer 3 in Deutschland, wurde nach einem verheerenden Brand 1996 quasi neu errichtet. Vor allem das große und sehr helle Hauptterminal beeindruckt. Mittlerweile finden hier immer wieder Veranstaltungen statt, der Flughafen ist längst zur Event-Location geworden und lohnt einen Ausflug. Dabei macht man am besten eine Fahrt mit dem Sky-Train, der die Kinderkrankheiten zum Glück hinter sich gelassen hat und zuverlässig seine Strecke entlangruckelt. Am Fernbahnhof, der ebenfalls für Veranstaltungen genutzt wird, ist man den Fliegern besonders nah.