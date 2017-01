später lesen Top 10 Rheinland Folklorefest Teilen

Stets am letzten Wochenende in den Sommerferien verwandelt sich der Platz um die Alte Kirche zu einem Treffpunkt für Musik und kulinarische Genüsse. Zum 39. Mal bieten die gemeinnützigen und chronisch klammen Organisatoren in 2016 bei freiem Eintritt einen atmosphärisch dichten Querschnitt mit Weltmusik und internationalen Speisespezialitäten.