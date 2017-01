später lesen Top 10 Rheinland Fort Blücher Teilen

Twittern







Wer in Remscheid kegeln und vorher oder nachher Bergische Küche genießen will, ist beim Fort Blücher an der richtigen Adresse. Die Räume des Restaurants bieten Platz für bis zu 60 Personen, so dass auch größere Kegelgesellschaften dort gut aufgehoben sind. Im Sommer – oder auch bei gutem Wetter noch im Herbst – kann man es sich zudem im beheizten Biergarten gut gehen lassen. Aufgrund einer Baustelle in unmittelbarer Nähe sollte man jedoch etwas mehr Zeit für die Anfahrt und Parkplatzsuche einplanen.