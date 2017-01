Top 10 Rheinland: Fotoausstellung: Nuhr aus Wesel

Öffnungszeiten der Galerie im Centrum: Dienstag bis Freitag: 10.30 - 18.30 Uhr; Sa: 10 -13 Uhr; So: 11 - 17 Uhr; montags, an gesetzlichen Feiertagen sowie an Altweiber geschlossen.Städtisches Museum WeselRitterstraße (am Kornmarkt) 12 -1446483 WeselTel.: 02 81/ 203-2350Mail: staedtischesmuseum@wesel.de