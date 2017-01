später lesen Top 10 Rheinland Frankenheim FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Frankenheim ist mit zwei Brauhäusern in Düsseldorf vertreten: mit dem Goldenen Ring und dem Ausschank an der Wielandstraße. In beiden ist Peter-Michael Halcour der Chef. Er und sein Team vermitteln ein Stück Düsseldorf, ein bisschen Rheinland mit ihrem Angebot - auch wenn Frankenheim mittlerweile zu Warsteiner im Sauerland gehört, wird die Fahne der ursprünglichen Heimat hoch gehalten. Beide Brauhäuser haben sich dem Brauchtum verschrieben und laden gerne zu närrischen Abenden während der Session ein oder pflegen andere Traditionsbräuche des Rheinlandes. So ist der „Goldene Ring“ am Burgplatz oft das Hauptquartier des Prinzenpaares und kann man die Majestäten in der Session dann nach allen Sitzungen oder zwischendrin live erleben.