Top 10 Rheinland: Freefall Festival

Das Freefall Festival findet vom 21.8. bis zum 23.8. zum letzten Mal im Moerser Stadtpark am Solimare statt. Das Open-Air-Musikfest wird seit zehn Jahren ehrenamtlich von einem sechsköpfigen Team organisiert und mit 60 ehrenamtlichen Helfern realisiert. Es hat sich in den letzten Jahren zum einem Höhepunkt in der Moerser Jugendkultur entwickelt.

22 Bands werden an drei Tagen ein musikalisch vielfältiges Programm auf die Bühne bringen. Mit dabei sind zum Beispiel „Was wenns regnet“ aus Moers, „The Bonny Situation“ aus Duisburg und „Flash Forward“ aus Wesel. Lokale Newcomer treffen auf regionale Größen und werden wieder einige tausend Jugendliche und Musikfans in den Stadtpark locken. Musikalisch beschränkt sich das Freefall Festival nicht auf einen bestimmten Stil, sondern deckt ein weites Spektrum ab: Rock, Alternative, Metal, Punk, Hardcore, Hip-Hop und Reggae.

Das Festival findet seit seiner Gründung unter dem Motto "Umsonst und Draußen". Der Eintritt ist frei. Die Bühne steht im Moerser Freizeitpark, direkt neben dem Freibad Solimare und der BMX Dirtbahn. Hier gibt es die Möglichkeit, richtig laut zu sein.