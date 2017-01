später lesen Top 10 Rheinland Freibad Dabringhausen Wermelskirchen Teilen

Twittern







Das Freibad in Dabringhausen ist an warmen Sommertagen ein Spaß für die ganze Familie. Schon früh morgens wird die Schlange vor dem Eingang immer länger, weil das schöne Bad bei den Wermelskirchenern so beliebt ist. Die Besucher freuen sich auf ein großes und ein kleines Schwimmbecken, mit vielen Attraktionen wie Sprungbrettern, der "Krake", eine kleine Rutsche und viele Wasserspielzeuge. Neben dem kühlen Nass beschäftigen sich die Gäste auf der Petanque-Bahn, dem Volleyballfeld, dem Spielplatz oder holen sich am Kiosk eine Kleinigkeit zu essen, um sich danach wieder auf die große Liegewiese zu begeben.