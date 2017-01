später lesen Top 10 Rheinland Freibad Kräwinkler Brücke Remscheid Teilen

Naturidylle trifft auf Freizeit- und Sportzentrum – so kann man wohl die Anlage an der Kräwinkler Brücke an der Wuppertalsperre beschreiben. Ob Schwimmer, Taucher, Ruderer, Jogger, Wanderer oder Radfahrer, sie alle finden dort zusammen, um entweder ihrem Sport nachzugehen oder eine erholsame Pause einzulegen. Der vom neuen Träger, der Arbeit Remscheid, neu gestaltete Kiosk bietet dafür günstiges Essen und preiswerte Getränke, die man am besten mit Blick auf die imposante Wasserfläche der Wuppertalsperre genießt. Sollte es regnen, bietet ein alter Bahnwagen einen nostalgischen Unterschlupf.