Top 10 Rheinland: Freitreppe am Burgplatz

Es gibt viele Plätze am Rhein, die wunderbare Ausblicke bieten. Die große Treppe neben dem Schlossturm gehört aber zu den schönsten. Rheinblick und Sonnenuntergang – besser geht es kaum. Doch auch zu jeder anderen Tageszeit lässt sich hier die besondere Atmosphäre genießen. Denn auf der Freitreppe sind alle gleich – fasziniert auf den unendlichen Strom schauen, dabei die Szenerie auf der Treppe im Blick halten, in der Hand ein Eis, eine Flasche Bier oder einfach gar nichts. Diese Pause einzulegen, ist nachhaltig erholsam. Und das alles in kulturell gefärbte Atmosphäre: nicht nur wegen des Turms mit dem Schifffahrtsmuseum, auch wegen der Farbpixel, die der Künstler Hermann-Josef Kuhna 1997 auf die Wände der Treppe gemalt hat. Die Acrylfarbe wird bald durch Kachelbruch ersetzt.