Top 10 Rheinland: Freizeitpark Kräwinkel Radevormwald

Der Freizeitpark Kräwinkel punktet vor allem mit seiner herrlichen Lage direkt an der Wuppertalsperre. Bei gutem Wetter lohnt die Fahrt für Familien mit Kindern allemal. Ziel ist der schöne Spielplatz mit vielen Spielgeräten, an denen sich die Kinder austoben können. Für die größeren Kinder gibt’s auch Beachvolleyball auf dem Sand und einen Bolzplatz. Wenn dann vor lauter Beschäftigung der Schweiß rinnt, hilft eine Abkühlung in der erfrischenden Talsperre. Im Anschluss gibt’s noch eine kleine Stärkung in der Kräwinkler Stube und dann geht’s auf zur nächsten Spielrunde.