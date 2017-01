später lesen Top 10 Rheinland Freizeitpark Langfort in Langenfeld Teilen

Der am Rande der Innenstadt gelegene Freizeitpark Langfort mit seinen vielen gratis nutzbaren Attraktionen zieht vor allem Langenfelder an, aber auch etliche Besucher aus Nachbarstädten. 1982 wurde die elf Hektar große Grünanlage auf dem früheren Segelflugplatz eröffnet. Bei besonderen Gelegenheiten, wie dem Internationalen Kinderfest, tummeln sich an einem sonnigen Wochenende bis zu 20 000 Menschen auf den Flächen.