Top 10 Rheinland: Freizeitpark Moers

Moers hat viele Parks und Wiesen, auf denen öffentlich gegrillt werden darf. Außer in Wasserschutzgebieten, wie beispielsweise in Vinn, gilt kein generelles Grillverbot, da keine Satzung existiert. Die Verwaltung erinnert aber daran, dass der Müll bitte entsorgt wird. Am schönsten ist der Grilltag aber im Moerser Freizeitpark. Für die Familie bietet der Park viel Platz. Und auch der Hund, solange er angeleint ist, hat genügend Auslauf.

Perfektes Grillerlebnis im Herzen der Stadt. Ein Parkplatz in der Nähe erleichtert die Anfahrt. Zudem gibt es einen Spielplatz für Kinder und einen Streichelzoo.