Top 10 Rheinland: Friedel Holberg Baumschule

In der Baumschule von Friedel Holberg werden Weihnachtsbäume noch genauso verkauft, wie man es von früher kennt. Es gibt keine Bauzäune, keine Transport-Lkws und keine Verkaufsstellen im Umland – hier wird seit über 40 Jahren jeder Baum direkt am Hof verkauft. Und die dort angebotenen Bäume stammen auch zu 100 Prozent aus eigenem Anbau. Im Angebot sind Nordmanntannen, Blaufichten und Nobilistannen. Interessenten können sich den ausgesuchten Baum entweder fällen lassen oder auch selbst zur Säge greifen. Zur Stärkung gibt’s am Hof nachher Glühwein und belegte Brötchen. Der Meter-Preis für eine Nordmanntanne liegt etwa zwischen 18 und 20 Euro.