Top 10 Rheinland: Friedhof Kasinostraße, Solingen

Die lebensgroße Engelfigur, die in der Mitte des Grabmals der Familie Beckmann auf dem Friedhof an der Kasinostraße thront, war das Symbol des Verfalls: Ihre helle Sandsteinfarbe hatte sie über Jahrzehnte und Jahrhunderte verloren, der einst weiße Engel war schwarz geworden. Und nicht nur an ihm hatte der Zahn der Zeit erbarmungslos genagt. Die gesamte Grabstätte, die die Unternehmerfamilie Beckmann 1887 nach dem Tod des Mineralfarben- und Schmirgelfabrikanten Friedrich Beckmann erworben hatte und die 2010 unter Denkmalschutz gestellt wurde, befand sich in einem schlechten Zustand. Ein Jahr hat die Sanierung der Grabstelle gedauert, rund 34 000 Euro hat der Verband Evangelischer Kirchengemeinden aus Förder- und Eigenmitteln investiert.