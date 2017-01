Top 10 Rheinland: Friet World (Johns Patat Store)

Die Geschichte des Patat Store begann 1996 mit der Eröffnung im Centro Oberhausen mit dem Grundgedanken die holländische Erlebnisgastronomie nach Deutschland zu bringen. Der Holländer John Schoonewil macht schon seit 20 Jahren, Dank frischer Kartoffeln vom eigenen Kartoffelbauern, die holländische Pommes den Gladbachern schmackhaft. Vor kurzem hat er das Unternehmen seinen Kindern übergeben, welche den altbekannten "Johns Patat Store" zu "Friet World by fathers and sons" umbenannt haben.

Weitere Filialen gibt es noch am Marienplatz in Rheydt und am Hauptbahnhof Mönchengladbach.

Die Bude umfasst eine große Auswahl an köstlichen holländischen Saucen und Snacks – wie zum Beispiel Frikandel, Kroketten, Bitterballen oder Softdrinks. Die frischen holländischen Pommes in Kombination mit der Joppie-Sauce sind einen Besuch wert. Friet World ist was für Holland-Fans, die dem alten niederländischen Speise-Motto "Kochen ist silber, frittieren ist Gold" folgen.