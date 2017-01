später lesen Top 10 Rheinland Fuchsbau Teilen

Twittern







Je nach Jahreszeit, also mit oder ohne Biergarten, schwankt die Personenkapazität von 20 bis zu 150. Auch was die Musikanlage angeht, ist der Fuchsbau in der Lage, von der kleinsten bis hin zur Profianlage alles zu bieten. Ob Bands, Sänger oder Front Cooking, im Fuchsbau sind viele Möglichkeiten gegeben. Authentisch zeigt sich die Location nicht zuletzt dadurch, dass sie nicht mit weißen Tischdecken eindecken. Die feierliche Hochzeit findet hier also nicht statt.