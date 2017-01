später lesen Top 10 Rheinland Füstenberg Xanten FOTO: Heinz Kühnen FOTO: Heinz Kühnen Teilen

Der südöstlich von Xanten gelegene Fürstenberg gewährt bei gutem Wetter einen weiten Blick bis hin zur Lippemündung. Das nutzten schon die alten Römer, die am Südhang ihr Lager Vetera errichteten. Der 75 hohe Hügel ist Teil einer Strauchmoräne, die sich dann über das Waldstück „Hees“ bin in die Sonsbecker Schweiz hinzieht. Eine ideale Gegend für Esskastanienfans, wurden die Bäume doch auch schon früher besonders in Privatwäldern angepflanzt. Landwirte machten aus den Stämmen Pfähle für ihre Zäune. Wo die Bäume gedeihen durften, tragen sie nach gut 20 Jahren und dann viele weitere Jahrzehnte reiche Früchte.