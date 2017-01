später lesen Top 10 Rheinland Further Nikolausmarkt Teilen

Heimische Händler bieten in insgesamt 30 Holzbuden ein breites Angebot. Attraktion ist in diesem Jahr ein Streichelzoo, in dem auch eine Krippe dargestellt werden soll. Los geht es traditionell mit dem heiligen Nikolaus, der vom Jröne Meerke zur Bühne zieht, wo er Weckmänner verteilt. Auf dem Programm stehen auch ein weihnachtliches Bläserquartett sowie ein Krippenspiel unter dem Titel "Der Weihnachtsstern". Der Markt endet mit dem Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht".