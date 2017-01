später lesen Top 10 Rheinland Fußgängerbrücke mit Blick auf den Medienhafen Teilen

Achtung, hier geht es nicht um die Fußgängerbrücke im Medienhafen, die in Höhe des Uecker-Platzes beginnt und zur Spitze der Speditionstraße mit dem Hyatt-Hotel führt. Dieser Tipp führt zur Brücke, die südlich nahe des Landtags liegt, die über die Hafeneinfahrt in Richtung des Sandstrandes an der Lausward führt. Oben, in der Mitte der Brücke, lohnen sich eine Pause und der Blick auf den Medienhafen. Denn der breitet sich zu beiden Seiten aus, die Komplexe an Kaistraße und Zollhof sind zu sehen, in der Mitte Jahn-Tower und Wolkenbügel, rechts die Speditionstraße mit Colorium bis Hyatt.