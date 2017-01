später lesen Top 10 Rheinland Gänselieselbrunnen Monheim Teilen

Twittern







Der Gänselieselbrunnen ist der älteste und wohl auch bekannteste Brunnen in Monheim. Die grünlich schimmernde Magd und die beiden Gänse, aus deren Schnäbeln Wasserstrahlen plätschern, stehen seit 1937 in der Nähe des Rathauses. Zunächst in einer Grünanlage auf einem Sockel mit Wasserbassin, seit 1988 am heutigen Standort am Rathaus-Center. Die Figurengruppe stammt von dem Düsseldorfer Bildhauer Julius Haigis. 2013, bei der Umgestaltung des Rathausplatzes, ließ die Stadt die Brunnenfiguren zunächst demontieren und später auf einen neuen Sockel aus Basaltstein stellen, die Wassertechnik instand setzen und ein neues Becken zum Auffangen des aus den Schnäbeln der beiden Gänse spritzenden Wassers bauen. Weil Dreck und vor allem Pistazienschalen in die Pumpe gelangt waren und dort die Schlauchdruckleitung verstopft hatten, mussten die beiden Gänse im vergangenen Jahr zwei Wochen lang als Wasserspeier pausieren.