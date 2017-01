später lesen Top 10 Rheinland Gärten von Schloss Dyck Teilen

"Verbotene Liebe"-Fans können leicht durcheinanderkommen: Ist das nicht Schloss Friedenau? Ist es. Zumindest hieß Schloss Dyck einst in der erfolgreichen TV-Seifenoper so und war die Heimstätte eines Adelsgeschlechts namens von Anstetten. Weshalb Schloss Dyck aber auch sonst gefragte Kulisse für Filmproduktionen ist, merkt jeder Besucher schnell: Die Gärten sind fantastisch, die Gebäude hübsch, und Ausstellungen gibt’s in Schloss und Stallhof obendrein.