später lesen Top 10 Rheinland Galerie Börgmann Teilen

Twittern







In der auf zeitgenössische Malerei spezialisierten Galerie an der Wallstraße in der Gladbacher Innenstadt werden nach der Sommerpause in einer Gruppenausstellung "Group 15" vornehmlich junge Berliner Künstler zu sehen sein. Parallel bereitet die Galerie eine Ausstellung des Künstlers Fabian Seyd (Bild oben aus der Ausstellung „Endurance“) im Osthausmuseum in Hagen vor.