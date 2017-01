später lesen Top 10 Rheinland Galerie Löhrl Teilen

Die Galerie Löhrl ist seit 1980 an der Kaiserstraße ansässig. Am 29. August 2015 wird es dort die Vernissage zur 250. Ausstellung geben. "Wir zeigen dann das ganze Spektrum unserer eigenen sowie auch anderer, international bekannter Künstler", sagt Christian Löhrl, der vor elf Jahren hauptberuflich in den elterlichen Galeriebetrieb mit eingestiegen ist. In vier Gebäuden an der Kaiserstraße präsentiert die Familie ein breites Spektrum zeitgenössischer Kunst.