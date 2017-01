später lesen Top 10 Rheinland Galgenvenn FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Der Wanderweg führt durch den verwunschenen Grenzwald und das Naturschutzgebiet Heidemoore, an einer malerischen Kiesgrube und himmelblauen Seen vorbei. Im niderländischen Abschnitt der Route sieht der Wanderer das Naturschutzgebiet "Holtmühle" und die offene Heidelandschaft "Hühnerkamp". Nach Sonnenuntergang können Wanderer mit ein wenig Glück von einem Aussichtspunkt in den Flachkuhlen manch seltenes Tier sehen. Eine Eichenallee führt zurück zum Ausgangspunkt.

Der Wanderweg gehört zu den Premium-Wanderwegen des Naturparks Schwalm-Nette. Er ist ausgeschildert.