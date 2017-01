später lesen Top 10 Rheinland "Ganz Offene Tür" in Grevenbroich Teilen

Eines der bekanntesten Jugendzentren im Rhein-Kreis ist die sogenannte GOT in der Grevenbroicher Südstadt. Dort treffen sich täglich Kinder und Jugendliche zu verschiedenen Freizeitaktionen. Vor einigen Wochen war sogar der Deutsche Meister im Kickerspielen in der Einrichtung zu Gast, in der Tischkickern besonders beliebt ist. Natürlich gibt es auch über das Kickern hinaus zahlreiche Angebote. So verfügt das Haus im Keller etwa über eine eigene Kegelbahn oder im Erdgeschoss über einen großen Saal mit Bühne, in dem regelmäßig kleine Schauspiel-Gruppen trainieren. Die Ferienfreizeit, die im Sommer in der GOT stattfindet, gilt als die größte im Raum Grevenbroich. Die Betreuer sorgen dafür, dass den Besuchern nicht langweilig wird. Geöffnet hat die Einrichtung montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags und mittwochs von 14 bis 21 Uhr, donnerstags von 14 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 14 bis 22 Uhr.