Top 10 Rheinland: Gaststätte Höller

Die urige Wermelskirchener Gaststätte Höller am Schwanen ist ein beliebter Treffpunkt für gesellige Menschen. Hier wird nicht nur Fußball geguckt und gefachsimpelt, sondern auch selbst Sport gemacht – allerdings mit anderen Kugeln. Die hauseigene Bundeskegelbahn ist ebenerdig erreichbar und wird täglich bespielt. So ist gewährleistet, dass die Bahn immer in einem einwandfreien Zustand ist. Wer sich zwischendurch oder im Anschluss stärken will, der bekommt auf der großen Speisekarte von Frikadellen bis Rumpsteak alles, was das Herz begehrt. Wer die Bahn mieten möchte, sollte allerdings frühzeitig anrufen.