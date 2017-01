später lesen Top 10 Rheinland Gaststätte Rüdenstein Teilen

Das altbergische Traditionsgasthaus hat einen schönen Biergarten und außerdem einen Baumhof, in dem noch bis zum 18. September an jedem dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr der Grill angeheizt wird. Es gibt Räume für kleine Gruppen von 15 Personen ebenso wie solche für große Gesellschaften mit bis zu 120 Gästen. Eine Spezialität des Hauses ist die bergische Kaffeetafel, bei der die Dröppelmina mit heißem Kaffee in der Mitte des Tisches steht und so viel serviert wird, bis alle Gäste satt sind.