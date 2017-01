später lesen Top 10 Rheinland Geburtstag im Kreismuseum Zons Teilen

Museumsmitarbeiterin Anna Karina Hahn bietet für maximal zwölf Kinder ab einem Alter von sechs Jahren eine spannende Schatzsuche auf dem Gelände der Burg Friedestrom an. Die „Füllung“ der Schatzkiste muss mitgebracht werden. Die Schatzsuche dauert etwa eine Stunde und kostet 60 Euro. Alternative zum Schatz ist die Aktion „BlumenFormen“ für maximal zehn Kinder ab einem Alter von sechs Jahren. Bei einem Rundgang durch das Museum und die neugestaltete Parkanlage entdecken die jungen Besucher zahlreiche Blumen und andere Pflanzen und können aus Filz und Papier Kunstblumen gestalten. Auch diese Aktion dauert etwa eine Stunde und kostet inklusive Material 70 Euro. Die Geburtstags-Angebote des Kreismuseums eignen sich für Kinder im Grundschul-Alter, die entdeckungsfreudig und gerne in der Natur unterwegs sind. Die Ideen des Museums-Teams kommen bei den Kleinen gut an.