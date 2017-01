später lesen Top 10 Rheinland Geburtstag im Tierpark Tannenbusch Teilen

Im Tierpark haben rund 200 Tiere ihr Zuhause – darunter Mufflons, Wildschweine und Wasserschildkröten. Eine besondere Attraktion für Kinder ist der große Generationenspielplatz. Kindergeburtstage im Tierpark Tannenbusch organisiert die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die den Preis für die Feier auf Anfrage mitteilt. Im Sommer können Interessierte auch die Grillhütte mieten, die zwischen 60 und 120 Euro kostet. Im Waldmuseum gibt es zusätzlich einige interessante Informationen zur Dormagener Landschaftsgeschichte. Wer Interesse an einer Geburtstagsfeier auf dem Areal hat, sollte sich rechtzeitig mit der SDW in Verbindung setzen. Bei Kindern kommen die Angebote gut an, jedoch richtet es sich in erster Linie an die Besucher, die sich gerne in der Natur aufhalten und im Sommer Geburtstag haben.