später lesen Top 10 Rheinland Geismühle Teilen

Twittern







Am Ende der Oppumer Hauptstraße geht es rechts in Richtung Bösinghoven und sofort wieder links auf die rückwärtige Zufahrt zur Raststätte an der A 57. Unterhalb des bemerkenswert hohen Hügels mit der beeindruckenden Geismühle dienen einfache, aber mächtige alte Holzbalken als Sitzbänke.