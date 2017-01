später lesen Top 10 Rheinland Geldern Teilen

Als Schulstadt punktet Geldern, weil im St. Martinszug besonders viele Schüler unterwegs sind. Die Besucher am Bürgersteig können sich über eine große Anzahl an Fackeln freuen. Am Ende wird am Mühlenturm ein Feuerwerk abgebrannt nach Art eines Höhenfeuerwerks.