Top 10 Rheinland: Gemeindebibliothek Niederkrüchten

Die Gemeindebibliothek Niederkrüchten bietet seit 2009 neben Büchern ein breites Angebot an Kassetten, DVDs, CD-ROMs und Hörbüchern. Rund 20.000 Medien vermitteln Wissen und Fakten zu vielen Lebens- und Sachgebieten, für die Freizeitgestaltung, Job, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie allgemeine Informationen. Außerdem lädt ein breit gefächertes, gut sortiertes Angebot an belletristischen Titeln zum Schmökern ein. Kinder und Jugendliche finden ein großes, speziell auf sie zugeschnittenes Medienangebot in jeweils eigenen Bereichen. Zudem stehen den Lesern mehrere Internet-PCs zur Verfügung.