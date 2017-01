später lesen Top 10 Rheinland Gemeindebibliothek Schwalmtal FOTO: Bibliothek Schwalmtal FOTO: Bibliothek Schwalmtal Teilen

Seit 2009 lädt die Bibliothek am Markt in Schwalmtal auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Medien ein. Die neue und moderne Bibliothek bietet neben Büchern ein breites Angebot an Videos, DVDs, CD-ROMs, Hörbüchern, Spielen sowie Musik- CDs. Rund 12.500 Medien vermitteln Wissen und Fakten, helfen bei der Freizeitgestaltung, für den Job oder im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung. Auch Kinder und Jugendliche kommen auf ihre Kosten.