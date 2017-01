später lesen Top 10 Rheinland Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Twittern







Wenn zwei Tage nach dem Namenstag des Heiligen Martin die rund 400 Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg am Freitag, 13. November, zum Fest zusammenkommen, ist eine gemütliche Atmosphäre garantiert. Heißer Kakao für die Kleinen, Glühwein für die Älteren, Stutenkerle und Wurst vom Grill – all das bietet der Förderverein der Schule an. Los geht es um 18 Uhr.