Top 10 Rheinland: Gemütlicher Kaffeeklatsch in der Erlebbar

Gemütlicher Kaffeeklatsch in der Erlebbar

Eigentlich wurde der kräftige Kaffee kreiert, um Bergischen Regentagen zu trotzen. Die temperamentvollen Geschmacksnoten erfüllen ihren Zweck aber auch im Winter bei Schneefall. In der „ErlebBar“ kann man es sich in der winterlichen Jahreszeit beim bisher einzigen Remscheider Kaffee am Kamin gemütlich machen. Gemeinsam mit der Hausrösterei Rigano Caffe hat die „ErlebBar“ den Bergischen Kaffee kreiert. Dieser wird handwerklich in Remscheid geröstet und bietet ein ganz besonderes Geschmackserlebnis, wie die Hersteller betonen.