Top 10 Rheinland: Getaway

Die „Holy Disco Night“ im Getaway beginnt wie jedes Jahr am Heiligabend um 22 Uhr. Zum Eintrittspreis von sieben Euro können die Besucher nach dem ersten Weihnachtsessen richtig abtanzen und so die Kalorien abarbeiten, die an den beiden folgenden Feiertagen noch folgen werden. Auch wenn Musik erst ab Mitternacht einsetzt, raten die Veranstalter allen Gästen, sich aufgrund des Andrangs der vergangenen Jahre, frühzeitig einzufinden.