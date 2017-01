später lesen Top 10 Rheinland Getaway, Solingen Teilen

Seit mehr als 35 Jahren ist das „Getaway“ in Solingen und in der Umgebung als Party-Location verankert. Die Mischung macht's in den Katakomben der ehemaligen Beckmann-Brauerei im Stadtteil Ohligs, so dass das Publikum jedes Wochenende ein etwas anderes Gesicht bekommt. Je nach Motto des Abends wird in der Cocktailbar sowie in der Disco mit Club-Atmosphäre mal Rock, mal Charts, mal Musik aus den 80er und 90ern aufgelegt.