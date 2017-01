später lesen Top 10 Rheinland Go-Kart-Bahn in Kaarst Teilen

Twittern







Jugendliche, die sich für Motorsport interessieren und ihren Geburtstag wie ein Rennfahrer feiern wollen, sind auf der Go-Kart-Bahn in Kaarst genau richtig. Dort können Gruppen gemeinsam fahren und ihr Geschick auf der Ideallinie unter Beweis stellen. Die Location ist geeignet für Geburtstagskinder im Jugendalter, die an ihrem Ehrentag nicht auf einen Adrenalin-Kick verzichten wollen. Der Spaßfaktor ist hoch, die Kart-Bahn weit über die Stadtgrenzen von Kaarst hinaus bekannt und beliebt. Die Rennfahrer düsen durch eine geschlossene Halle, der Spaß ist also nicht vom Wetter abhängig. Einziger Haken: Das Ganze ist relativ kostspielig und geht gerade bei größeren Gruppen schnell ins Geld. Aber: Es lohnt sich insbesondere für Jugendliche, die mit Vollgas in ihr neues Lebensjahr starten wollen.