später lesen Top 10 Rheinland Go-Kart-Bahn in Kaarst Teilen

Twittern







Wer gerne richtig Gas gibt, ist in Kaarst richtig. Genauer gesagt: Im Gewerbegebiet Holzbüttgen-Ost. Dort befindet sich die Go-Kart-Bahn. In der überdachten Halle können Fahrer aller Altersklassen beweisen, dass sie ein Gespür für die Ideallinie haben. Gerade in den Wintermonaten ist die Kart-Bahn ein beliebtes Ausflugsziel. Der Spaßfaktor ist hoch – sowohl bei Profis als auch bei Anfängern, die sich zum ersten Mal auf die Rennstrecke wagen. Es gibt auch Kinderfahrzeiten. Wer die ganze Bahn für sich haben möchte, kann sich auch mieten. Jedes renn-Ergebnis wird den Teilnehmern mit der besten Rundenzeit angezeigt.