Top 10 Rheinland: GochNess in Goch

Seit der Jahrtausendwende empfängt das Freizeitbad GochNess Besucher im Gocher Stadtteil Kessel. Neben dem Familienbad und der über die Grenzen des Niederrheins bekannten Saunalandschaft lockt im Sommer vor allem der großzügige Badesee, der ursprünglich durch Kiesbaggerei entstanden ist. Am Ufer sonnt man sich entweder am feinen Sandstrand, auf der Liegewiese oder auf der großzügigen Sonnenterrasse. Das Wasser hat eine ausgezeichnete Qualität, Erfrischungen und Snacks bietet die Strandbar "Barmuda". An jedem ersten Samstag im Monat findet die Party-Reihe "House am Strand" statt, bei der ab 16 Uhr Gäste in Lounge-Möbeln entspannen oder im Sand tanzen können.