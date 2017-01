später lesen Top 10 Rheinland Goldberger Mühle Mettmann Teilen

Leider kein Geheimtipp mehr, denn als romantischer Ort schlicht berühmt, ist die Goldberger Mühle. Das Schmuckstück mit den grünen Fensterläden wurde 1450 erstmals urkundlich erwähnt und ist seit 1954 im Besitz der Stadt. Aufwendig renoviert, strahlt sie jetzt am Rande des Stadtwaldes. Ihr Originalmahlwerk wird als technisches Denkmal gehegt und gepflegt, als historisches Baudenkmal gilt das Ensemble als magischer Anziehungspunkt, in dessen Schatten sich schon mancher um Vergebung bittende Hände gereicht oder die Lippen zum Versöhnungskuss gespitzt hat. Übrigens nimmt hier auch so manches offizielle Glück seinen Weg: Nach Absprache kann in der Goldberger Mühle geheiratet werden.