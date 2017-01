Top 10 Rheinland: Golf Club Haus Bey, Nettetal

Der moderne Golfplatz hat eine Gesamtfläche von 72 Hektar und liegt mitten in einem Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hinsbecker Höhen und Krickenbecker Seen.

Die Anlage erstreckt sich um das Haus Bay, ein kleines Baudenkmal aus dem Mittelalter. Zahlreiche Teiche und der die öffentlichen 18 und 6 Loch Anlagen durchziehende Wasserlauf bieten die Möglichkeit zu einem herausfordernden Spiel mit einer reizvollen Aussicht.

Das Parkland ist flach angelegt und daher auch von Anfängern gut bespielbar, trotzdem verlangen die Wasserhindernisse Geduld und Geschick vom Spieler ab. Gespielt werden kann nur nach einer Ankündigung

Das beeindruckende Zusammenspiel von Natur und Anlage wird mit Garantie begeistern. Die Anlage fasziniert nicht nur mit ihren vielseitigen Bahnen, sondern auch durch ihren unverwechselbaren niederrheinischen Charakter. Geeignet ist der Platz in jedem Fall für alle, die Ausdauer an den Tag legen können und noch nach einer Beschäftigungsmöglichkeit in ihrer Freizeit suchen.