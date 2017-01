später lesen Top 10 Rheinland Graf Spee, Ratingen Teilen

Seinen Standardbaum am Baumarkt kaufen, das kann jeder. Wer Wert auf gepflegtes Grün legt, schlägt seine Festtagstanne im gräflichen Forst. Zu bestimmten Terminen kann inmitten des Waldes unter fachlicher Anleitung ein Prachtexemplar gefällt werden, Säge und Netz sind im Preis von 35 Euro inbegriffen, Ratschläge zur Haltung im heimischen Wohnzimmer ebenso. Wer’s gräflich mag, aber nicht selbst mit der mitgebrachten Thermoskanne in der Kälte aktiv werden will, nutzt die Forstgräflichen Märkte in Wüstekamp und Hülsdieken.