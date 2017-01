später lesen Top 10 Rheinland Grafschafter Runde FOTO: Peggy Mendel FOTO: Peggy Mendel Teilen

Start am Parkplatz Autobahn 3, Dinslaken-Nord, leicht bergauf Richtung Grafschaft, am Schild Oberhausen rechts rein bis Hirschkamp, Straße überqueren, rechts in den Ravenhorst über Starenweg bis zum Kreisel A 3-Auffahrt Dinslaken-Süd, links über die Brinkstraße durchs Gewerbegebiet bis Tankstelle, rechts bis Hügelstraße, am Freibad und an der Hiesfelder Wassermühle vorbei, bis Kreisverkehr (rechts Herz-Jesu-Kirche), geradeaus bis zur Bergerstraße, dort rechts zurück bis zum Parkplatz. Strecke: 16 Kilometer; zumeist glatt mit einigen unebenen Passagen (auf die Straße ausweichen).