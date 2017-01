später lesen Top 10 Rheinland Grill am Markt FOTO: Gözde Macit FOTO: Gözde Macit Teilen

Seit 1972 führt Familie Boras das Unternehmen am Markt in Rheydt und gehört zu den ältesten Imbissbuden der Stadt. Die Pommes zum Mitnehmen ist sehr beliebt, denn man kann seine Pommes in entspannter Atmosphäre am schönen Rheydter Marktplatz genießen.