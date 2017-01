später lesen Top 10 Rheinland Grillhütte im Bend Teilen

Beim Zauberwort "Angrillen" gerät ja so gut wie jeder in Verzückung! Feuerstelle, Grillgeruch, Gaumenschmaus! Für den perfekten Abend bedarf es aber auch der perfekten Umgebung. Mitten im Wald gelegen ist die Grillhütte im Grevenbroicher Bend ein idealer Ort, um es sich mit Freunden bei Würstchen und Bier am großen Rundgrill gutgehen zu lassen. Wer dort schon in den Mittagsstunden angrillt, kann einen Abstecher ins nebenan liegende Tiergehege unternehmen oder sich auf den Waldlehrpfad begeben, und etwas über die heimischen Bäume erfahren.