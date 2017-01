später lesen Top 10 Rheinland Große Schermbeck-Runde FOTO: Ekkehart Malz FOTO: Ekkehart Malz Teilen

Startpunkt ist der Parkplatz am Waldweg in Schermbeck (nähe Evangelischer Friedhof an der Weseler Straße). Von hier geht es nach Norden, durch Erle hindurch, ein Stück über die Dorstener Straße, dann links durch die Felder über die Westricher Straße zurück, dann rechts in den Waldweg, Heideweg, Tiefer Weg, Voessenbergweg, rechts in die Weseler Straße, Schermbecker Landstraße bis Kreuzung Drevenack, links in die Dinslakener Straße, über Lippe und Kanal bis Hünxe, dort links in die Gahlener Straße bis Gahlen, links in die Maassenstraße zurück zum Parkplatz nach Schermbeck. Länge: 42 Kilometer.