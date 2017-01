später lesen Top 10 Rheinland Große Tour durch Duisburg FOTO: Stadt FOTO: Stadt Teilen

Die Tour startet an der Regattabahn in Duisburg-Wedau. Es geht die Kruppstraße entlang, bis nach links in die Koloniestraße abgebogen wird. Von da aus geht es weiter am Böninger Park vorbei und über den Rhein. Nachdem Rheinhausen durchquert wurde, bietet sich die Villa Rheinperle als perfekter Ort für eine längere Pause an. Weiter geht es über die Osloer Straße, zurück auf die L237 und über den Rhein. Schließlich geht die Tour weiter durch Hochfeld und vorbei an der Schauinslandarena. Von da aus sind es nur noch wenige Meter zurück zum Startpunkt.